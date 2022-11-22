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НовостиВ мире22 ноября 2022 17:53

Байден посоветовал детям начать воровать

Он также разрешил детям делать все, что им вздумается
София ГОНЧАРОВА
Байден посоветовал детям начать воровать

Байден посоветовал детям начать воровать

Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден решил пошутить во время своего выступления перед членами Корпуса морской пехоты в Северной Каролине на Дне благодарения.

Президент США дал стоящим на сцене детям необычный совет - "можете пойти украсть тыкву".

- Представьте себе, этим детям должно быть очень и очень скучно стоять здесь (на сцене). Можете делать все, что хотите. В том числе взять и украсть тыкву, если захочется. Делайте все, что хотите, - сказал Байден, обращаясь к одному детей.

Однако мальчик, после такого личного разрешения от самого главы Соединенных Штатов предпочел остаться на месте и наблюдал за своими братьями и сестрами, пока его родители слушали речь политика.

Ранее Джо Байден на традиционном ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме пошутил, что у собравшихся на этом важнейшем мероприятии года в светской жизни Вашингтона уровень поддержки в стране еще ниже, чем у него самого.