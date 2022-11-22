Мишустин назначил двух заместителей главы Минобрнауки РФ

Михаил Мишустин провел важные назначения в кабмине РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский премьер Михаил Мишустин провел целый ряд важных назначений в правительстве РФ. В частности, сразу два новых заместителя появилось у министра высшего образования и науки России Валерия Фалькова.

На посты замглавы Минобрнауки РФ российский премьер назначил Дениса Секиринского и Дмитрия Пышного. Соответствующие распоряжения Мишустиным уже подписаны.

Отмечается, что ранее Секиринский работал в Кремле - там он занимал пост заместителя начальника управления президента РФ по научно-образовательной политике.

Также Мишустин назначил Дмитрия Пышного замминистра науки и высшего образования РФ. Пышный - член-корреспондент РАН, имеет степень доктора химических наук.

Ожидается, что уже в самое ближайшее время Валерий Фальков определит задачи своих новых подчиненных в федеральном образовательном ведомстве.

Помимо этого, согласно официальной информации, Мишустин также лично распорядился освободить от занимаемой должности действующего заместителя главы Минпромторга Гульназ Кадырову. Соответствующее решение вступает в силу 9 января 2023 года и связано с переходом Кадыровой на другую работу (на какую именно работу переходит Кадырова, пока не уточняется). Преемницей Гульназ Кадыровой на этом посту с 10 января следующего года станет Екатерина Приезжева, которая в настоящее время возглавляет департамент системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ.