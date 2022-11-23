Bloomberg: потолок цен на российскую нефть может оказаться выше интервала 40—60 долларов за баррель

Определены примерные параметры потолка цен на российскую нефть Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Потолок цен на российскую нефть может быть выше обсуждаемого ранее Западом интервала в 40—60 долларов за баррель.

«Союзники ранее обсуждали установление верхнего предела на уровне $40—60 за баррель... но люди, знакомые с недавними обсуждениями, сказали, что он, вероятно, будет немного выше этого», — сообщает американское агентство Bloomberg.

Кроме того, Евросоюз также предложил 45-дневный переходный период после объявления потолка цен на российскую нефть. Таким образом, потолок цен на российскую нефть точно не начнет действовать одномоментно после решения о его введении.

Тема введения потолка цен на российскую нефть начала обсуждаться Западом несколько месяцев назад в рамках переговоров об ужесточении экономических санкций против РФ. Изначально предполагалось, что Запад может ввести нефтяное эмбарго против России, однако эта идея никакой широкой поддержки среди европейских и американских элит не получила. Поэтому сейчас западные страны активно согласовывают параметры потолка цен на нефть из РФ.

При этом вице-премьер России Александр Новак неоднократно публично заявлял о том, что Москва не будут поставлять собственные энергоресурсы тем государствам, которые поддержат введение потолка цен на нефть или газ из РФ.