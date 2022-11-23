Генпрокуратура Украины обвинила в госизмене экс-министра образования Табачника

Бывший украинский министр Дмитрий Табачник стал фигурантов дела о государственной измене Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Офис Генпрокурора Украины официально объявил о подозрении в государственной измене бывшему министру образования и науки страны Дмитрию Табачнику, сообщается на сайте украинского надзорного ведомства, передает информагентство РИА Новости.

Экс-министра образования Украины подозревают в том, что он якобы общался в мессенджере Telegram и будто бы активно сотрудничал с врио губернатора Херсонской и Запорожской областей РФ Владимиром Сальдо и Евгением Балицким, а также с представителями Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Есть ли у украинских силовиков какие-либо доказательства подобных утверждений, не уточняется.

Дмитрий Табачник занимал пост министра образования и науки Украины с 2010 по начало 2014 года (должно он потерял после того, как к власти в стране пришли деятели "Евромайдана") в правительствах Николая Азарова и Сергея Арбузова. До этого Табачник ан протяжении четырех созывов подряд был депутатом украинском Верховной Рады (он успешно последовательно переизбирался в парламент страны на протяжении 14 лет).

Кроме того, в 1994-1996 годах Табачник занимал должность главы администрации президента Украины (руководил государством в тот период Леонид Кучма).