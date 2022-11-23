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НовостиЭкономика22 ноября 2022 23:11

США разрешили все транзакции по поставкам нефти в несколько стран ЕС

Американский Минфин неожиданно смягчил часть антироссийских санкций
Александр КИСЛОВ
Соединенные Штаты решили смягчить часть экономических санкций против РФ

Соединенные Штаты решили смягчить часть экономических санкций против РФ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов США официально заявило о том, что Вашингтон разрешил поставлять российскую нефть в ряд европейских стран.

Как поясняют в американском Минфине, в ближайшее время на поставки энергоресурса из России могут рассчитывать Болгария, Хорватия и все без исключения государства Европейского союза (ЕС), у которых нет никакого выхода к морю.

«Все операции, связанные с импортом сырой нефти в Болгарию, Хорватию или государства-члены Европейского союза, не имеющие выхода к морю, разрешены», — отмечается в документе, опубликованном американским экономическим ведомством на своем официальном сайте.

Кроме того, в рамках этого же решения Минфин США разрешил европейским государствам, которые под него подпадают, осуществлять финансовые транзакции с РФ, которые непосредственно и напрямую касаются поставок российской нефти. Фактически речь идет о частичном смягчении экономических санкций, ранее введенных Западом против Москвы.

Помимо этого, в американском министерстве финансов поясняют, что США также временно вывели поставки нефти с "Сахалина-2" в Японию из-под политики потолка цен. Известно, что соответствующее решение США приняли "в результате консультаций с японскими партнерами".