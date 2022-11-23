США разрешили все транзакции по поставкам нефти в несколько стран ЕС

Соединенные Штаты решили смягчить часть экономических санкций против РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов США официально заявило о том, что Вашингтон разрешил поставлять российскую нефть в ряд европейских стран.

Как поясняют в американском Минфине, в ближайшее время на поставки энергоресурса из России могут рассчитывать Болгария, Хорватия и все без исключения государства Европейского союза (ЕС), у которых нет никакого выхода к морю.

«Все операции, связанные с импортом сырой нефти в Болгарию, Хорватию или государства-члены Европейского союза, не имеющие выхода к морю, разрешены», — отмечается в документе, опубликованном американским экономическим ведомством на своем официальном сайте.

Кроме того, в рамках этого же решения Минфин США разрешил европейским государствам, которые под него подпадают, осуществлять финансовые транзакции с РФ, которые непосредственно и напрямую касаются поставок российской нефти. Фактически речь идет о частичном смягчении экономических санкций, ранее введенных Западом против Москвы.

Помимо этого, в американском министерстве финансов поясняют, что США также временно вывели поставки нефти с "Сахалина-2" в Японию из-под политики потолка цен. Известно, что соответствующее решение США приняли "в результате консультаций с японскими партнерами".