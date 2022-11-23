В России вырастет число бюджетных мест в медицинских университетах

Власти РФ сообщили об увеличении бюджетных мест в медицинских вузах страны Фото: из соцсетей

В России увеличат число бюджетных мест в медицинских университетах, заявляют в министерстве здравоохранения РФ.

В частности, согласно данным ведомства Михаила Мурашко, число бюджетных мест в медицинских университетах в следующем учебном году вырастет на 3,2% по специальности "лечебное дело", на 4,9% по специальности "педиатрия" и на 7,4% по специальности "медико-профилактическое дело".

В Минздраве поясняют, что в большей степени увеличение числа бюджетных мест в медицинских вузах коснется тех российских регионов, где имеется потребность в привлечении дополнительных квалифицированных кадров в систему здравоохранения.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал официальное распоряжение об установлении квот приема на целевое обучение в вузах на 2023 год. Правительство каждый год определяет их процент на основе заявок от регионов. Согласно данному документу, предполагается, что большинство бюджетных мест в медицинских вузах страны будут распределяться в рамках целевого набора (как это зачастую происходило и до этого).

Предполагается, что это должно дать студентам российских медвузов гарантированное место работы после окончания обучения, а также обеспечить государственную медицину квалифицированными и образованными кадрами.