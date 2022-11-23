Борис Джонсон сделал важное заявление по поводу позиции Германии по конфликту на Украине Фото: REUTERS

Германия до начала российской военной спецоперации рассчитывала на быстрое поражение Украины, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем большом интервью журналистам влиятельного американского телеканала CNN.

«Позиция немцев в определенный момент сводилась к тому, что если это произойдет, что стало бы катастрофой, было бы лучше, если бы все скорее закончилось и Украина сдалась», — сказал каналу экс-руководитель британского кабинета министров.

Немецкие представители объясняли свою позицию «вескими экономическими причинами», добавил британский политик. При этом сам Джонсон утверждает, что он никогда не сомневался в том, что Киеву удастся склонить ситуацию в свою пользу и военными средствами дать отпор российскому наступлению.

Специальная военная операция была начата Россией на территории Украины 24 февраля текущего года. Решение о ее проведении принял лично российский лидер Владимир Путин.

По его словам, Москва на протяжении восьми лет пыталась вести переговорный процесс с Киевом, однако боевики ВСУ и одиозных неонацистских украинских нацбатальонов продолжали планировать нападение на ЛНР и ДНР, а также на Крым. Из-за этого Россия была, по сути, вынуждена нанести упреждающий удар и показать Киеву, что подобные шаги недопустимы.