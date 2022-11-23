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НовостиПолитика23 ноября 2022 1:29

Джонсон: власти ФРГ считали быстрое поражение Украины вполне приемлемым вариантом

По словам британского экс-премьера, до начала СВО, подобный вариант считался в Берлине вполне реальным
Александр КИСЛОВ
Борис Джонсон сделал важное заявление по поводу позиции Германии по конфликту на Украине

Борис Джонсон сделал важное заявление по поводу позиции Германии по конфликту на Украине

Фото: REUTERS

Германия до начала российской военной спецоперации рассчитывала на быстрое поражение Украины, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем большом интервью журналистам влиятельного американского телеканала CNN.

«Позиция немцев в определенный момент сводилась к тому, что если это произойдет, что стало бы катастрофой, было бы лучше, если бы все скорее закончилось и Украина сдалась», — сказал каналу экс-руководитель британского кабинета министров.

Немецкие представители объясняли свою позицию «вескими экономическими причинами», добавил британский политик. При этом сам Джонсон утверждает, что он никогда не сомневался в том, что Киеву удастся склонить ситуацию в свою пользу и военными средствами дать отпор российскому наступлению.

Специальная военная операция была начата Россией на территории Украины 24 февраля текущего года. Решение о ее проведении принял лично российский лидер Владимир Путин.

По его словам, Москва на протяжении восьми лет пыталась вести переговорный процесс с Киевом, однако боевики ВСУ и одиозных неонацистских украинских нацбатальонов продолжали планировать нападение на ЛНР и ДНР, а также на Крым. Из-за этого Россия была, по сути, вынуждена нанести упреждающий удар и показать Киеву, что подобные шаги недопустимы.