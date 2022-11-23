В Мексике туристку едва не избили за осквернение храма Кукулькана Фото: кадр из видео

В Мексике туристка едва не стала жертвой разгневанной толпы после того, как забралась на пирамиду Кукулькана, которая является священным объектом, об этом сообщило издание The Sun и опубликовало видео инцидента.

На кадрах видеоролика, снятых очевидцем события, девушка танцует на ступенях древнего храма в городе майя Чичен-Ица. Затем охранник провожает туристку к подножию пирамиды, где находится большое количество людей, которые стали кидать в нее бутылки, таскать за волосы, обливать ее водой.

Кроме того, люди, наблюдавшие инцидент со стороны, выкрикивали слово «тюрьма».

В пояснении к видео говорится, что туристка своими танцами на пирамиде проявила неуважение к местным жителям.

Напомним, что пирамида Кукулькана является храмовым сооружением, которое уцелело среди руин древнего города майя Чичен-Ица в Мексике. На вершине пирамиды расположен небольшой храм с четырьмя входами, в котором происходили жертвоприношения.