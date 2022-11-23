Захарова предложила провести обыск в бункере у Зеленского

Мария Захарова. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала проведенные Службой безопасности Украины обыски в Киево-Печерской лавре в Киеве, по итогам которых украинская контрразведка отчиталась о выявлении "пророссийской литературы", якобы использовавшейся для "пропаганды русского мира".

"Можно было обыск в бункере Зеленского провести, - написала Захарова в своем телеграм-канале. - Представляете, что там найдут?".

Как ранее писал сайт KP.RU, ранним утром нынешнего вторника на территорию Киево-Печерской Лавры ворвались десятки мужчин в камуфляже, некоторые из которых были вооружены автоматами. Это украинская контрразведка СБУ пришла с обысками.

Аналогичные мероприятии украинские спецслужбы провели на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии Украинской православной церкви в Ровненской области.