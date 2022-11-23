Певица BERTA до недавнего времени не подозревала о своём родстве с известным писателем Фото: Личный архив

Похоже, в полку звёздных наследниц прибыло. Певица BERTA рассказала kp.ru, что недавно разузнала интересную деталь в своей родословной. Как выяснилось, артистка является правнучкой писателя, автора романа «Доктор Живаго» Бориса Пастернака.

Дед певицы Евгений Пастернак (старший сын писателя) в одной из поездок с лекциями в США влюбился в студентку. Роман свадьбой не закончился, однако на свет появился отец BERT‘ы. Неофициальный ребёнок был обузой для женатого Евгения Пастернака, поэтому он не признал сына. Долгие годы семья BERT’ы скрывала от неё этот факт. Тайная страница ее биографии была раскрыта совершенно случайно, когда в семейной библиотеке был найден сборник стихов Пастернака с подписью «Моему внуку с любовью. Б. Пастернак».

Правнучка Пастернака выпустила дебютный клип Фото: Личный архив

- Надеюсь, мой дебютный клип «Не случайно» тоже получился поэтичным, - рассказала kp.ru правнучка Пастернака.