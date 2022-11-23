Стало известно, сколько составит размер прожиточного минимума в 2023 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России в 2023 году изменится размер прожиточного минимума. 23 ноября Государственная дума РФ приняла закон, согласно которому в будущем году прожиточный минимум повысят до 14 375 рублей.

Соответствующий документ приостанавливает действующие нормы и позволяет установить показатель, ориентируясь на ожидаемую границу бедности. Так, согласно прогнозам, граница бедности в 2023 году составит 14 375 рубля, а в 2024 - 15 049 рубля.

Днем ране сайт KP.RU писал, что Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому размере прожиточного минимума в стране будет повышен до 14 375 рублей.

До этого российское правительство вносило в Государственную думу проект закона, который предполагал установление в 2023 году прожиточного минимума на уровне 14 375 рублей.

Напомним, в государстве в 2022 году размер прожиточного минимума составил 12 654 рубля, а в июне этого года его увеличили на 10%.