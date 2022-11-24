На курортах Краснодарского края откроется более 70 зимних пляжей

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Краснодарский край готовится к приему гостей в межсезонье. Для этого в курортных городах создадут особые зоны отдыха, где можно насладиться видом зимнего моря, а также подышать полезным морским воздухом.

Первую подобную зону в конце 2020 года создали в Анапе. На пляже города-курорта появилось особое пространство, где можно было не только сделать симпатичную фотографию, но и весело провести время.

Здесь же поселился прославившийся на всю страну песковик - снеговик, сделанный из песка. Кстати, спустя год он вернулся на курорт со своей семьей.

Если в первый сезон создали только 32 локации, которые тут же стали центрами притяжения не только туристов, но и местных жителей. То сейчас для гостей и отдыхающих откроют 72 зимних пляжа.

Больше всего пляжных территорий, подготовленных для зимнего отдыха, появится в Сочи - 36. 10 комфортабельных зон отдыха для туристов организуют в Геленджике, в Туапсинском районе - семь, шесть в Анапе, В Новороссийске и Темрюкском районе - по пять и три в Ейском районе.

Организаторы также предлагают различные развлечения на территории зимних пляжей. Можно поиграть в баскетбол, футбол, волейбол, прокатиться на велосипедах или самокатах по набережной, позаниматься на тренажерах или же просто посидеть на лавочках и полюбоваться морскими видами. К Новому году локации будут красиво украшены.

Кстати, зимой часто бывает солнечно и тепло, так что вполне можно получить зимний черноморский загар.