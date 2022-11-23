Россиянам рассказали, как вести себя в случае подставного ДТП

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В случае столкновения с автоподставщиками необходимо не вступать с ними в диалог, а немедленно обратиться в правоохранительные органы. Такую рекомендацию дал автоюрист Дмитрий Славнов, отметив, что в таком случае мошенники сразу покидают место ДТП.

«Как правило, такие случаи разворачиваются следующим образом: "сбивают" одного, на месте сразу появляется "свидетель", который все видел и даже, совершенно случайно, снял все на телефон», - рассказал эксперт в беседе с Lenta.ru.

Славнов отметил, что мошенники начинают предлагать закрыть глаза на ДТП, указывая на выплату около 25-30 тысяч рублей. Автоюрист заявил, что в таком случае нужно обратиться в правоохранительные органы, рассказав о наезде на пешехода. По его словам, мошенники не станут дожидаться приезда правоохранителей, поскольку такой эпизод в их жизни явно не первый.

«Если вдруг автоподставщики все же не уедут, спокойно едете в травмпункт, снимаете травмы и передаете номер страховой», - добавил он.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал планы по введению штрафов за резину не по сезону, указав на необходимость учесть, что Россия является большой страной с разными климатическими условиями, приведя в пример разницу в погоде между Черноморским регионом и Уралом.

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» напомнило, что незаконный тюнинг грозит автовладельцам серьезным штрафом, отметив, что после внесения изменений в конструкцию авто нужно пройти их регистрацию в госавтоинспекции.