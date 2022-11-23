Аналитик объяснил послабления санкций против российской нефти

Аналитик Рыков заявил, что ЕС ослабляет санкции против российской нефти из-за риска энергокризиса. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Послабления в отношении санкциях на поставку российской нефти в Европейском союзе вводятся для того, чтобы избежать энергетического кризиса. Такое мнение высказал заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков.

Как отметил специалист, уже ранее были намеки, что Европейский союз ослабит свои ограничительные меры, поскольку санкции были приняты относительно быстро и не всегда учитывали все экономические последствия. По его словам, именно поэтому в ограничениях были оставлены лазейки.

«Послабления для стран Евросоюза какие-то будут, потому что одномоментно разрушить ту энергетическую связь, которая существовала, - это очень тяжелое дело. Если ее, предположим, разрушить одномоментно, грянет кризис во всей мировой энергетике», - заявил он в беседе с Lenta.ru, отметив, что естественно, подобные шаги будут осуществляться.

Как писали «Известия» ранее появилось сообщение о том, что Вашингтон негласно поощряют сотрудничество крупнейших банков США, в том числе JPMorgan и Сitibank, с российскими компаниями.

Телеканал «360» сообщал, что Минфин США сделал исключения некоторым странам Европейского союза на финоперации для поставки российской нефти.

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