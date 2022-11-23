В Госдуме назвали настоящую подлую цель резолюции Европарламента о России

Депутат Шхагошев заявил, что резолюция Европарламента о России принята для отвлечения внимания. Фото: Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

Член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал голосование в Европарламенте за резолюцию о признании России «страной - спонсором терроризма», заявив, что данное решение было принято для того, чтобы отвлечь внимание от расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», а также массового убийства российских военнопленных.

«Именно сейчас они решили выкинуть подобное решение для отвлечения внимания. Это абсолютно не обязывающее ни к чему решение», - заявил парламентарий в беседе с RT.

Как писал Life.ru, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя резолюцию о признании России «спонсором терроризма», предложила признать Европарламент спонсором идиотизма.

Незадолго до этого была принята резолюцию о репарациях Украине. Как сообщал ФАН, министр финансов России Антон Силуанов отметил политический характер этого документа.

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