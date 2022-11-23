NYT: Поставки американских ПВО в Польшу противоречат позиции НАТО по Украине Фото: REUTERS

Поставки американских систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в Польшу могут пойти вразрез с позицией НАТО по украиснкому конфликту. Об этом в статье для The New York Times предупреждает журналист Эндрю Хиггинс.

Эксперт отмечает, что после инцидента в Польше с падением ракет Германия предложила Варшаве отправить американские ракеты Patriot для защиты границ. Однако есть риск того, что данная система может случайно перехватить ракеты в воздушном пространстве Украины, что в результате втянет Североатлантический альянс в конфликт.

- Это подорвет подход НАТО к ситуации по Украине ... а также твердое обязательство альянса поддерживать Украину оружием, избегая любой ценой участия внутри страны, которое может быть использовано Москвой в качестве предлога для эскалации, - процитировал журналист слова гендиректора польской исследовательской группы Strategy&Future Яцека Бартощяка.

В публикации автор также обращает внимание, что несмотря на попытки украинского лидера Владимира Зеленского напрямую вовлечь НАТО в конфликт, альянс старается сделать все возможное, чтобы не допустить эскалации конфликта.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс не намерен выступать стороной конфликта на Украине, поэтому не отправит туда войска. При этом он напомнил, что страны альянса еще с 2014 года потратили десятки миллиардов долларов на подготовку и оснащение армии Украины.

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