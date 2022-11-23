В России произошло ускорение недельной инфляции Фото: Shutterstock

Согласно данным Росстата, недельная инфляция в России ускорилась до 0,11%, неделей ранее она составляла 0,6%.

«За период с 15 по 21 ноября 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,11%, с начала ноября – 100,18%, с начала года – 110,86%», - указывается в документе.

За прошедшую неделю продолжила дорожать плодоовощная продукция. Как отмечается, например, огурцы выросли в цене до 11,3%.

Росстат отметил, что по 18 наименованиям продуктов было отмечено подорожание, причем больше всего подорожала вареная колбаса – на 0,55%.

Кроме того, Росстат зафиксировал и снижение цены по 15 наименованиям продуктов. В их число вошла гречка, подешевевшая сильнее всего – на 1,32%, затем идут сахар, подсолнечное масло, детское питание, шоколадные конфеты, сосиски, сардельки и свинина и некоторые другие.

Ведомство сообщает, что с 15 по 21 ноября 2022 года стали немного дешевле смартфоны и электропылесосы. При этом, заявляется, что стоимость телевизоров осталась прежней.

Увеличился в цене автомобильный бензин на 0,1%, а также дизельное топливо – на 0,9%.

Как сообщал сайт KP.RU, 23 ноября 2022 года Госдума увеличила со следующего года прожиточный минимум в России до 14 375 рублей, то есть с 1 января 2023 года его размер увеличится на 3,2%.