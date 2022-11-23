В центре Москвы загорелась резиденция посла Алжира

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В центре Москвы улице Спиридоновке в среду, 23 ноября, загорелась резиденция посла Алжира. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве, отметив, что к тушению огня был привлечен 61 человек, а также задействовано 16 единиц техники.

«В 11:08 поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Спиридоновка, д. 13… Принятыми мерами в 11:26 открытое горение ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара были задействованы 16 единиц техники и 61 человек личного состава», - приводит NEWS.ru заявление, сделанное в пресс-службе ведомстве.

В сообщение также отмечается, что возгорание произошло на втором этаже трехэтажного административного здания.

Напомним, в минувший понедельник, 20 ноября, пожар произошел на складе цветов на Комсомольской площади. Как писал KP.RU, результате возгорания, площадь которого составила 2,5 тысячи квадратных метров, рухнули перекрытия между первым и вторым этажами. С огнем боролись 121 сотрудник МЧС. Наготове были три пожарных вертолета Ка-32, которые так и не смогли подняться в воздух из-за погоды, но из-за к тушению привлекли пожарный поезд. Жертвами пожара стали семь человек.