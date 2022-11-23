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НовостиПолитика23 ноября 2022 19:02

В России запустили в серийное производство стратегическую ракету "Сармат"

Такая ракета способна поразить на Земле любой контент с подлетом с любой стороны,
София ГОНЧАРОВА
Ракета "Сармат" обладает уникальными характеристиками

Ракета "Сармат" обладает уникальными характеристиками

Гендиректор и генеральный конструктор Государственного ракетного центра имени академика В. П. Макеева, академик РАН Владимир Дегтярь сообщил о запуске производства стратегической ракеты "Сармат".

- "Сармат" в ближайшие 40-50 лет будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил, надежно обеспечивать безопасность России от внешних угроз, - рассказал ученый "Российской газете".

"Сармат" самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил нашей страны.

Уникальность "Сармат" заключается в том, что данная ракета способна поразить на Земле любой контент с подлетом с любой стороны, а потому выстроить против такой ракеты эффективную противовоздушную оборону становится очень не просто. В полете к выбранной цели она может обогнуть как Северный, так и Южный полюса Земли.