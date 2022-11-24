МАГАТЭ сообщило об отключении Запорожской АЭС от внешнего энергоснабжения

МАГАТЭ сделало важное заявление о ситуации на ЗАЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) вновь отключилась от внешнего энергоснабжения. Об этом официально сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), чья миссия в данный момент продолжает свою работу на объекте, передает информационное агентство ТАСС.

По утверждению специалистов, ЗАЭС в настоящее время полагается на аварийные дизель-генераторы.

Внешнее энергоснабжение атомным станциям необходимо для работы насосов, прокачивающих воду для охлаждения реакторов.

Ранее министерство обороны РФ сообщало о регулярных непрекращающихся обстрелах территории Запорожской АЭС Вооруженными силами Украины. Кроме того, украинские боевики также активно обстреливают город Энергодар, в котором находится Запорожская атомная электростанция. Также неоднократно ВСУ пытались осуществить захват ЗАЭС, но всякий раз эти попытки были оперативно пресечены российскими Вооруженными силами.

По словам официального представителя российского министерства иностранных дел Марии Захаровой, действия украинских военных могут привести к масштабной атомной катастрофе на ЗАЭС, последствия которой могут быть сравнимы с последствиями аварий на атомных станциях в Чернобыле и Фукусиме.