Замгенсека ООН назвала обстрелы Запорожской АЭС безрассудными и предосудительными

Запорожская АЭС регулярно подвергается обстрелам боевиков Вооруженных сил Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила, что обстрелы Запорожской АЭС - это безрассудный и предосудительный поступок.

Соответствующее заявление Ди Карло сделала 24 ноября 2022 года в ходе экстренного заседания Совета безопасности Организации объединенных наций, которое посвящено ситуации в зоне боевых действий на Украине.

По словам замгенсека ООН, все военные действия вокруг Запорожской атомной электростанции должны быть немедленно прекращены. Конкретные детали создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС она предложило обсудить сторонам конфликта совместно с МАГАТЭ.

Ранее в министерстве обороны России заявили. что регулярные массированные обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны боевиков Вооруженных сил Украины могут привести к масштабной катастрофе на ЗАЭС. Ее масштабы, согласно информации российского военного ведомства, могут сравниться с последствиями резонансных ЧП на атомных станциях в Фукусиме и Чернобыле.