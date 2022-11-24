Боррель сообщил о договоренности между Косово и Сербией по проблеме автономеров

Жозеп Боррель сообщил о разрешении конфликта вокруг Косово Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил о том, что все противоречия между Сербией и самопровозглашенной республикой Косово улажены.

Речь идет о достижении договоренностей между Белградом и Приштиной по проблеме автономеров и недопущению эскалации напряженности в регионе.

"Сербия прекратит выдачу номерных знаков с названиями городов Косово, а Косово прекратит дальнейшие действия, связанные с перерегистрацией транспортных средств", — рассказал Боррель в социальных сетях.

Запрет на использование в Косово сербских автомобильных номеров, предполагающий штрафы для нарушителей в размере 150 евро, должен был вступить в силу 22 ноября 2022 года в восемь утра по местному времени. Лидеры косовских сербов заранее предупредили, что штрафы платить не будут и сидеть сложа руки не станут.

Власти Косово и политическое руководство Сербии публично заявляли о готовности к возможному переходу конфликта в "горячую стадию", однако в итоге сторонам при посредничестве ЕС удалось прийти к соглашению.