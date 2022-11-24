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НовостиПолитика23 ноября 2022 22:03

Лукашенко предупредил Запад о мощном ответе РФ и Белоруссии в случае нападения

Лукашенко: в случае нападения Белоруссия и Россия ответят так, что "не только Европа задрожит"
Александр КИСЛОВ
Александр Лукашенко выступил с громким политическим заявлением

Александр Лукашенко выступил с громким политическим заявлением

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В случае, если европейские страны нападут на Белоруссию с запада или юга, Минск вместе с Москвой ответят так, что "не только Европа задрожит". Об этом предупредил Европу и "коллективный Запад" в целом президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Если вдруг на нас кто-то нападет, вы представить не можете, как мы можем ответить. Мы ответим так, что не только Европа задрожит. Не только мы — по договоренностям с Россией, это наша совместная группировка вооруженных сил", — высказался Лукашенко в разговоре с корреспондентом российского Первого канала на полях саммита ОДКБ, состоявшегося в Ереване.

Ранее Лукашенко публично заявил о том, что Белоруссии начнет воевать лишь в случае, если на республику будет совершено масштабное вооруженное нападение, а безопасность страны будет поставлена под угрозу. В других ситуациях Лукашенко пообещал, что белорусские Вооруженные силы не станут вести каких-либо боевых действий "в мирное время".

Лукашенко отдельно подчеркнул тот факт, что Минск не стремится воевать на Украине, этот конфликт ни в коем случае не нужен белорусам, и ни один солдат Белоруссии на территории Украины не воюет.