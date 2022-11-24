Reuters: введение Западом потолка цен на нефть не повлияет на доходы России

Антироссийские нефтяные ограничения Запада не лишат Москву нефтедолларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Введение западными странами потолка цен на нефть на уровне 65-70 долларов США за баррель не повлияет значительным образом на доходы РФ в краткосрочной перспективе, поскольку клиенты из Азии в настоящее время покупают нефть по схожей цене, утверждает агентство Reuters.

Как сообщают источники агентства, на текущий момент при цене нефти Brent на рынке 85 долларов США за баррель Индия закупает российскую нефть со скидкой, что вписывается в предлагаемый Западом потолок цен. Таким образом, как полагает Reuters, западным компаниям, оказывающим услуги в области перевозки и страхования, может быть послан сигнал, что они вправе проводить операции с российской нефтью без риска подпасть под санкции.

В настоящее время Европейский союз продолжает согласовывать параметры потолка цен на российскую нефть, однако, по информации агентства Bloomberg, переговоры в итоге зашли в тупик и ни о чем договориться странам-членам ЕС пока что так и не удалось.

Ранее вице-премьер российского правительства Александр Новак публично заявил о том, что РФ совершенно точно не будет поставлять свои энергоресурсы тем странам, которые поддержат введение потолка цен на них. Таким образом, государства, которые поддержат поток цен на российскую нефть, в итоге останутся вообще без ее поставок. По словам Новака, любые ограничения, связанные с российскими энергоресурсами, априори являются нерыночными и незаконными.

При этом стоит отметить, что изначально Запад и вовсе планировал ввести тотальное нефтяное эмбарго против РФ, однако в результате это решение вызвало огромное сопротивление даже среди крупнейших западных государств.