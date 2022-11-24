Зеленский считает, что Россию необходимо лишить права вето в Совбезе ООН

Владимир Зеленский выступил с русофобским предложением в ходе заседания Совбеза ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что, по его мнению, Россия должна быть лишена права вета в Совете безопасности ООН. Такое заявление политик сделал 24 ноября 2022 года в ходе своего выступления по видеосвязи на экстренно созванном заседании Совбеза Организации объединенных наций.

По словам Зеленского, подобное решение должны консолидированно принять ведущие мировые державы.

Это не первый такой призыв президента Украины. 22 сентября текущего года Зеленский, выступая по видеосвязи на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, также призвал лишить Россию права вето в Совете Безопасности. По его мнению, наказание России является частью "формулы мира". Однако до сих пор подобные призывы Зеленского всерьез на площадках ООН не обсуждались.

Ранее Зеленский в ходе этого же заседания публично заявил о том, что крайне недоволен и разозлен в связи с наносимыми Вооруженными силами России массированными ударами по объектам критической энергетической инфраструктуры Украины.

Украинский лидер считает, что подобные действия должны быть осуждены всем мировым сообществом (при этом ни одна подобная просьба Зеленского ранее структурами ООН удовлетворена не была, антироссийские документы и резолюции принимали лишь западные государства, которые изначально приняли сторону Киева в конфликте).