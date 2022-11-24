Постпред РФ Небензя пришел на заседание Совета безопасности ООН в ходе выступления Зеленского

Василий Небензя не стал слушать заявления украинского лидера Владимира Зеленского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя вошёл в зал заседания Совета Безопасности всемирной организации в то время, когда украинский лидер Владимир Зеленский уже начал своё выступление по видеосвязи, передает информагентство РИА Новости.

Как только высокопоставленный российский дипломат занял своё место в зале, он приступил к приготовлениям к участию в заседании. Всё это время президент Украины просил у Запада новой помощи для Киева – не вооружений, но систем противоракетной обороны.

По словам Небензи, сам факт выступления Зеленского на заседания СБ ООН является нарушением принятых организацией правил, который, по сути, были проигнорированы её же членами.

Зеленский в ходе своего выступления, в частности, призвал "все мировое сообщество" резко осудить удары России по объектам критической энергетической инфраструктуры Украины (в поддержку его позиции вновь выступили только западные государства, которые изначально поддерживали Киев).

Кроме того, Зеленский сообщил, что считает необходимым лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН. Небензя, комментируя этот призыв украинского лидера, отметил, что подобные идеи попросту нереализуемы на практике (а также напомнил, что Зеленский уже не раз выступал с такими призывами, но ни в какие реальные действия и решения это в итоге так и не вылилось).