Die Welt: украинские беженцы создали "стрессовую ситуацию" в Германии

В ФРГ жалуются на то, что "наглые" украинские беженцы в буквальном смысле "оккупировали" страну Фото: REUTERS

Украинские беженцы загнали жителей ФРГ в «стрессовую ситуацию». Об этом заявила в разговоре с журналистами министр юстиции немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Марион Гентгес.

«В связи с продолжающимся стремительным ростом числа лиц, ищущих убежища, мы, как страна, и особенно наши местные органы власти продолжим сталкиваться с чрезвычайно стрессовой ситуацией», — предупредила министр, передает информационная немецкая газета Die Welt.

Мэр города Лейпциг Буркхард Юнг в беседе с представителями СМИ отметил, что число украинских беженцев может резко увеличится предстоящей зимой, что вполне может негативно сказаться на экономической ситуации в Германии.

Ранее о проблемах с украинскими беженцами заявляли во Франции. По информации местных средств массовой информации, многие французские семьи больше не намерены принимать и размещать у себя беженцев с Украины.

Одной из причин такого решения французских семей является поведение самих беженцев. Но, помимо этого, жители Франции очень недовольны тем, что на фоне падения уровня жизни в стране местной правительство никак не компенсирует им траты на помощь беженцам с Украины.