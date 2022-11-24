В польском Сейме раскритиковали назначение Мельника на пост замглавы МИД Украины

Кадровое повышение одиозного украинского дипломата Андрея Мельника вызвало скандал в Европе Фото: REUTERS

Польские власти просто обязаны ответить на назначение скандального дипломата Андрея Мельника на пост замглавы министерства иностранных дел Украины. Такое мнение выразил вице-спикер сейма страны, депутат от Польской крестьянской партии (PSL) Петр Згожельский. Его слова приводит польское издание DoRzeczy.

Згожельский назвал выдвижение Мельника на должность заместителя министра иностранных дел Украины ударом по сердцу волынских семей и пощечиной всем полякам. Он считает, что украинский политик приравнял действия бандеровцев во время Волынской резни к преступлениям самих поляков.

Не исключено, что новым кадровым назначением Мельника окажутся недовольны и власти Германии. Все дело в том, что на посту украинского посла в ФРГ Мельник неоднократно выступал с крайне неоднозначными и спорными заявлениями и высказываниями о высшем политическом руководстве Германии.

Так, в частности, он жестко критиковал немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера за его якобы "сотрудничество с Россией". А канцлера ФРГ Олафа Шольца Мельник и вовсе называл "обиженной ливерной колбасой" (за что впоследствии скандальному украинскому дипломату даже пришлось извиняться).