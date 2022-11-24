Украинские власти начали использовать новую подлую и циничную тактику для пополнения резервов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский своим личным приказом распорядился проводить всеобщую мобилизацию только в русскоязычных областях страны. Об этом на условиях анонимности рассказал информагентству РИА Новости источник в силовых структурах Херсонской области.

«По сведениям от наших источников в ВСУ, всеобщая и поголовная мобилизация ведется только в русскоязычных областях Украины — в Николаевской, Днепропетровской, Черкасской. <…> при этом, по распоряжению офиса президента Украины, в западных областях почти никого не трогают», — поделился собеседник агентства. Он отметил, что подобное происходит и на территории Запорожской области, подконтрольной Киеву.

Сотрудник правоохранительных органов также пояснил, что таким образом уничтожается «и утилизируется потенциально крайне опасное» русскоязычное население южных регионов страны. В дальнейшем планируется переселить туда жителей с Западной Украины, подчеркивает информированный источник.

Ранее украинские власти, по мнению руководства Запорожской области РФ, начали активно готовиться к масштабной вооруженной атаке на этот новый российский регион. Для этого, в частности, к линии соприкосновения активно стягиваются все новые и новые силы ВСУ и одиозных украинских нацфомирований..

Кроме того, по утверждению члена совета администрации Запорожской области РФ Владимира Рогова, в подконтрольном Киеву городе Запорожье скапливаются иностранные наемники, прибывшие на Украину ради участия в военных действиях на стороне ВСУ. Рогов утверждает, что в Запорожье сейчас находятся "тысячи поляков", однако руководящую роль среди наемников играют не они, а британцы. Всех этих боевиков Киев якобы намеревается бросить в атаку на подконтрольные ВС РФ населенные пункты.