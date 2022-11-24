Небензя назвал причину нанесения ударов ВС РФ по объектам инфраструктуры Украины

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сделал крайне важное политическое заявление Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия наносит массированные удары по инфраструктуре Украины в ответ на поставки западного вооружения Киеву. Соответствующее публично заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совета безопасности Организации объединенных наций, которое состоялось 24 ноября 2022 года и было полностью посвящено исключительно текущей ситуации на Украине.

«Хотим подчеркнуть, что мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией», — заявил Небензя. Он отметил, что одной из целей спецоперации является подрыв боеспособности ВСУ, которые угрожают безопасности и территориальной целостности РФ. Со стороны Киева пока не было заявлений о готовности к миру, президент Украины Владимир Зеленский выдвигал только ультиматумы.

Также Небензя открыто назвал нелепыми и позорными попытки западных СМИ и украинских государственных деятелей возложить на Россию ответственность за разрушение гражданских объектов и массовую гибель мирного населения.

По словам высокопоставленного российского дипломата, подобные заявления являются крайне лукавыми, так как в действительности в гибели мирных украинцев виновны украинские силы ПВО (противовоздушной обороны): из-за их некачественной работы разрушению подвергаются те объекты, атаковать которые Вооруженные силы РФ вообще никогда даже и не планировали.