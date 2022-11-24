Путин выступит на международной конференции по искусственному интеллекту 24 ноября 2022 года

Российский президент выступит перед гостями и участниками конференции Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выступит на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey, AIJ), которая состоится в четверг, 24 ноября.

Российский президент выступит перед гостями и участниками конференции, а также примет участие в дискуссии с молодыми учеными в области искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения.

Среди участников конференции будут молодые лидеры отрасли, спикеры ведущих технических вузов, среди который МФТИ, МГТУ, ИТМО и ВШЭ, а также ученые Института искусственного интеллекта AIRI, представители российских и международных компаний в области искусственного интеллекта.

Конференция продлится два дня, в рамках которых пройдут презентации новых разработок мультиязыковых и мультимодальных моделей, состоится обсуждение главных исследований, а также разбор лучших практик и кейсов использования искусственного интеллекта.

Ранее сайт KP.RU рассказал о том, что такое искусственный интеллект и как он развивается.