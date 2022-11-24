На разрезе Переясловский в Красноярском крае добыта 100-миллионная тонна угля

Фото: Пресс служба «Русский Уголь»

С начала текущего года на разрезе Переясловский добыто почти три миллиона тонн угля. Топливо, которое добывается на этом месторождении, отличается очень высоким для бурых углей показателем теплоты сгорания – до 4400 ккал/кг. Поэтому переясловский уголь широко востребован на внутреннем рынке. Топливо идет на нужды ТЭЦ, ГРЭС, сферы ЖКХ, а также для государственных потребителей.

Юбилейная тонна переясловского угля направлена в адрес потребителей Центра развития коммунального комплекса Красноярского края для котельной по станции Саянская.

«Русский Уголь» постоянно развивает свои производственные активы. С этой целью планомерно реализуется инвестиционная программа по расширению парка производственной техники. На Переясловский разрез недавно поступили тяжелый бульдозер Liеbherr, автосамосвал БелАЗ-7555, а до конца года ожидается поставка грейдера.

«Главное на предприятии – люди. При всей технической обеспеченности достижение такого значимого результата – добыча 100-миллионной тоны угля – не случилось бы без сильной команды профессионалов», – убежден генеральный директор АО «Красноярсккрайуголь» Андрей Ваулин.

На разрезе Переясловский в настоящее время трудятся 550 человек. В основном это жители села Переясловка, г. Бородино, г. Заозёрный и других близлежащих населенных пунктов Красноярского края.