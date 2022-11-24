Il Fatto Quotidiano: Страны НАТО оказались не готовы снабжать Украину оружием против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны НАТО оказались не готовы снабжать Украину оружием, которого от них постоянно требует украинский лидер Владимир Зеленский, сообщила итальянская газета Il Fatto Quotidiano.

Как считает исследователь Центра международных исследований (Cesi) Марко Ди Лиддо, столкнувшись с масштабным спросом Украины на боеприпасы для тяжелой артиллерии, государства, поддерживающие Киев, испытывают дефицит боеприпасов.

По словам эксперта, технологические разработки и производство оружия в западных странах в большей степени сконцентрированы на разведке и высокоточном оружии, в частности, на вооруженных беспилотниках.

"Когда РФ начала на Украине специальную военную операцию 24 февраля, мы уже опоздали…", - резюмировал Ди Лиддо.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.