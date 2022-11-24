Путин предостерег Германа Грефа от обмана

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин предостерег от обмана руководителя Сбера Германа Грефа и порекомендовал внимательно "следить за потерями".

На конференции Сбера по искусственному интеллекту глава компании представил для выступления представителя Института искусственного интеллекта Семена Буденного.

"Семен Буденный - не Семен Михайлович", - сказал Путин.

“Нет, но родственник", - ответил Герман Греф.

При этом сам Буденный опроверг слова руководителя Сбера и уточнил, что не приходится родственником полководцу.

"Меня обманули, сказали, что родственник", - сказал на это Греф.

"Нехорошо, когда главу Сбера обманывают. Внимательно следите за возможными потерями", - отреагировал президент РФ, комментируя ответ Грефа.

Ранее Владимир Путин предостерег Запад от национализации российских активов за рубежом. Российский лидер заявил, что задуманная Западом национализация российских активов может оказаться обоюдоострым оружием.