Путин обсудил с премьером Ирака совместную работу в рамках ОПЕК+ Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани. Стороны обсудили совместную работу в рамках организации стран-экспортеров нефти ОПЕК+.

«С обеих сторон дана положительная оценка совместной с участием России и Ирака работе в рамках ОПЕК+, позволяющей обеспечивать стабильность мирового нефтяного рынка», – сообщается на сайте Кремля.

В ходе разговора глава российского государства поздравил Судани со вступлением в должность премьер-министра Ирака. Политики констатировали дружественный и конструктивный характер российско-иракского сотрудничества и выразили заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних отношений. Как отмечается в сообщении, особое внимание было уделено перспективам расширения торгово-экономических связей между странами.

Напомним, 5 октября состоялось заседание министров ОПЕК+. Организация одобрила сокращение добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки. О том, как решение повлияет на рынок и идею о потолке цен, читайте здесь на KP.RU.