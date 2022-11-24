Лукашенко считает, что США не хотят мирных переговоров по Украине

Александр Лукашенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США не хотят мирных переговоров по ситуации на Украине, они опасаются только ядерного конфликта, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Нам нужно договариваться. Договариваться разумно и говорить о мире. Надо выставить Украину и стоящих за ней поляков и американцев в том виде, в котором они должны быть развернуты и показаны всему миру. Они не желают (идти – прим. ред.) ни на какие мирные переговоры…", - сказал Лукашенко журналистам.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Украина три дня назад пыталась атаковать Беларусь. По словам президента, ни один белорусский солдат на Украине не воюет.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. Он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”.

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.