Путин призвал улучшить характеристики производимой военной техники в России

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поставил задачу не только увеличить объемы производимой военной техники, но и улучшить ее характеристики, об этом российский лидер заявил в ходе заседания координационного совета сегодня, 24 ноября.

Президент России проводит сегодня, 24 ноября, совещание Координационного совета при российском правительстве. В ходе совещания, в частности, будут рассмотрены потребности Вооруженных сил России и обеспечение военнослужащих боеприпасами. Кроме этого, на обсуждение будут вынесены проблемы обратной связи в этой сфере. Выступление российского президента на этом совещании в режиме прямой онлайн-трансляции публикует сайт KP.RU.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 ноября 2022 года сообщает сайт KP.RU.

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