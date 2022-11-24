Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин распорядился установить целевые задания со сроками поставок для Вооруженных сил России, об этом российский лидер заявил в ходе заседания координационного совета сегодня, 24 ноября.

Также глава государства отметил, что никаких экстраординарных мер вводить не планируется, но необходимо посмотреть, всего ли хватает ВС России.

Президент России проводит сегодня, 24 ноября, совещание Координационного совета при российском правительстве. В ходе совещания, в частности, будут рассмотрены потребности Вооруженных сил России и обеспечение военнослужащих боеприпасами. Кроме этого, на обсуждение будут вынесены проблемы обратной связи в этой сфере. Выступление российского президента на этом совещании в режиме прямой онлайн-трансляции публикует сайт KP.RU.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 ноября 2022 года сообщает сайт KP.RU.

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