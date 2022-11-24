Песков считает, что наука в России будет модной всегда

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе церемонии вручения Всероссийской премии "За верность науке" выразил надежду, что наука в РФ будет модной всегда, а не только в Десятилетие науки и технологий (2022-2031 годы), также он отметил, что всегда восхищался людьми, которые простыми словами могут рассказать о непостижимых вещах.

На этом мероприятии Песков принял участие в награждении участников в номинации "Наука - это модно".

"Наука - это действительно модно. Это модно не только в предстоящее десятилетие, хочется верить, что в нашей стране это будет модно всегда…”, - выразил надежду представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что будущее и успех спецоперации на Украине не вызывают сомнений. Так он ответил на слова Лукашенко о том, что будущее ОДКБ зависит от успеха спецоперации на Украине.

Также ранее официальный представитель президента РФ призвал МАГАТЭ потребовать от Украины прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Кроме этого, представитель Кремля призвал все страны повлиять в этом вопросе на Киев.