Видео с вернувшимися из украинского плена 50 военными показало минобороны России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минобороны России опубликовало видео возвращения из украинского плена 50 российских военнослужащих. На кадрах освобожденные солдаты благодарят за возвращение домой.

Как рассказал один из бойцов, он уже думал, "что такого не случится", сейчас очень рад, что вернулся на родину.

Другой боец сообщил, что украинская сторона игнорировала его просьбы о предоставлении врача.

Еще один солдат выразил благодарность тем, кто работал над его возвращением домой. Он также добавил, что российских военных в плену избивали, держали на холоде и заставляли учить песни на украинском языке.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.