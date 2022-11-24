Путин заявил, что необходима обратная связь с производителями и военными

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Требуется обратная связь с производителями и с теми, кто использует военную продукцию, заявил президент России Владимир Путин.

"Важна, и я говорил об этом еще на прежней нашей встрече, обратная связь… представители КБ, научных организаций … промышленных предприятий работают с теми, кто использует эту спецпродукцию", - сказал Путин сегодня. 24 ноября, в ходе заседания Координационного совета при правительстве РФ.

Он отметил необходимость своевременного внесения коррективов в эту работу.

Также Владимир Путин распорядился установить целевые задания со сроками поставок для Вооруженных сил России. Глава государства отметил, что никаких экстраординарных мер вводить не планируется, но необходимо посмотреть, всего ли хватает ВС России.

Напомним, президент России проводит сегодня, 24 ноября, совещание Координационного совета при российском правительстве. В ходе совещания, в частности, будут рассмотрены потребности Вооруженных сил России и обеспечение военнослужащих боеприпасами. Кроме этого, на обсуждение будут вынесены проблемы обратной связи в этой сфере. Выступление российского президента на этом совещании в режиме прямой онлайн-трансляции публикует сайт KP.RU.