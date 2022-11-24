Диетолог рассказала, почему зимой легче набрать вес Фото: Shutterstock

Кандидат медицинских наук, член Российского Союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии, эксперт по функциональному питанию ФНЦ пищевых систем РАН Александра Суржик объяснила, почему зимой люди легче набирают вес, назвав одной из основных причин изменение режима питания.

«Зимой мы часто едим меньше овощей и фруктов, которые содержат сложные углеводы и пищевые волокна, и увеличиваем потребление простых углеводов и жирной пищи. Сами того не замечая, едим больше калорий», - рассказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, диетолог обратила внимание на то, что зимой часто люди меньше двигаются, что также приводит к лишнему весу. «Одеваться неохота, на улице не очень приятная погода, в итоге гуляем реже, физическая активность снижается», - отметила она.

Ранее врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова рассказала Пятому каналу, какие продукты необходимо включать в свое питание зимой, отметив, что зимой важно резко не менять свое питание, учитывая особенности холодного времени года для того, чтобы хорошо себя чувствовать.

Нутрициолог и внешний консультант сервиса «Пакет» от Х5 Елена Свиридова назвала «Известиям» продукты, помогающие повысить концентрацию, обратив внимание на горький шоколад и сельдерей.