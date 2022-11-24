Евросоюз предварительно согласовал механизм ограничения внутридневных изменений цен в деривативах на газ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министры энергетики стран Евросоюза в ходе встречи сегодня, 24 ноября, предварительно согласовали внедрение механизма ограничения внутридневных колебаний цен на деривативы на газ по TTF, об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

"... Новые меры повысят солидарность в случае реальной чрезвычайной ситуации и дефицита поставок газа… ограничат волатильность цен на газ и электроэнергию, а также установят надежные бенчмарки для цен на газ", - отмечается в релизе.

Напомним, Еврокомиссия (ЕК) в своем проекте постановления Совета ЕС в середине октября 2022-го года изложила возможность введения такого механизма. Речь шла о "временном механизме для ограничения эпизодов чрезмерных цен на газ" на TTF, уточнялось в статье 23-й документа.

Ранее сайт KP.RU писал, что ЕС больше не считает потолок цен на газ эффективным. Отмечалось, что в ходе заседания Европейской комиссии рассматривались варианты действий по сдерживанию роста стоимости топлива. При этом основным вариантом было названо “создание динамического ценового коридора для газовых транзакций”.

Также ранее глава Минэнерго Италии заявил, что 15 стран ЕС критически относятся к предложению о потолке цен на газ из России. По словам министра, по некоторым темам санкционного пакета “можно прекрасно достичь согласия”.