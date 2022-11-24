Глава Минэнерго Италии заявил, что 15 стран ЕС критически относятся к предложению о потолке цен на газ из России

Польша и страны Прибалтики отвергли предложенный потолок цен на нефть из России в районе 65 долларов за баррель. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Пятнадцать стран Европейского союза критически отнеслись к представленному Еврокомиссией предложению об установлении потолка цен на российский газ. Такое заявление в четверг, 24 ноября, сделал министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин.

Прибыв на заседание совета министров энергетики Европейского союзе, глава итальянского ведомства заявил о прошедшем накануне совещании стран, которые критически настроены в отношении предложения Еврокомиссии о введении потолка цен на российский газ. По его словам, они приняли решение не присоединяться к такому предложению.

«В настоящий момент надо оценить в целом как предложение ЕК по ценовому потолку, так и другие проблемы, которые могут касаться солидарности, прозрачности, но все это в одном блоке», - приводит слова министра итальянское издание ANSA.

Пикетто-Фратини также сообщил, что на текущем заседании совета министров по энергетике намерены вестись переговоры «по всему пакету», подчеркнув, что по некоторым темам «можно прекрасно достичь согласия».

Ранее сообщалось, что Польша и страны Прибалтики отвергли предложенный потолок цен на нефть из России в районе 65 долларов за баррель, назвав такую стоимость слишком щедрой для Москвы.