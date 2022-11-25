Боевики ВСУ продолжают заниматься геноцидом мирного населения Донбасса Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины вновь устроили массированный обстрел столицы Донецкой народной республики (ДНР) - города Донецка.

Информацию об этом официально распространило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что украинские боевики 24 ноября 2022 года обстреливали город Донецк "натовскими боеприпасами", которые были поставлены киевскому националистическому режиму в рамках западной военной помощи.

В частности, под обстрел бойцов ВСУ попал Кировский район Донецка, по нему было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО, которые в настоящее время оказывают полную поддержку украинским неонацистам и киевским властям в целом.

Специальная военная операция РФ на Украине была начата 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале принял российский президент Владимир Путин. Главными целями СВО являются защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны украинских неонацистских формирований, а также полная денацификация и демилитаризация Украины.