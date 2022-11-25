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НовостиПолитика24 ноября 2022 21:24

Украинские военные обстреляли Донецк "натовскими" снарядами

Информацию об этом распространили власти Донецкой народной республики
Александр КИСЛОВ
Боевики ВСУ продолжают заниматься геноцидом мирного населения Донбасса

Боевики ВСУ продолжают заниматься геноцидом мирного населения Донбасса

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины вновь устроили массированный обстрел столицы Донецкой народной республики (ДНР) - города Донецка.

Информацию об этом официально распространило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что украинские боевики 24 ноября 2022 года обстреливали город Донецк "натовскими боеприпасами", которые были поставлены киевскому националистическому режиму в рамках западной военной помощи.

В частности, под обстрел бойцов ВСУ попал Кировский район Донецка, по нему было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО, которые в настоящее время оказывают полную поддержку украинским неонацистам и киевским властям в целом.

Специальная военная операция РФ на Украине была начата 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале принял российский президент Владимир Путин. Главными целями СВО являются защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны украинских неонацистских формирований, а также полная денацификация и демилитаризация Украины.