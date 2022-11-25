Зеленский сообщил о сложной ситуации со светом в большинстве украинских регионов

Зеленский публично пожаловался на "тяжелейшую ситуацию" с электричеством на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Практически все регионы Украины продолжают испытывать серьезнейшие проблемы с электроснабжением. Информацию об этом обнародовал украинский президент Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в его официальном телеграм-канале.

"Ситуация с электричеством остается сложной почти во всех регионах. Но все же понемногу отходим от блэкаута - каждый час возвращаем питание новым и новым потребителям", - подчеркнул украинский лидер.

Глава государства также добавил, что в 15 регионах Украины в настоящее время есть довольно серьезные проблемы с водоснабжением. Однако наиболее сложная ситуация, по его словам, наблюдается в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской и Харьковской областях.

Ранее Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по важнейшим объектам критической энергетической инфраструктуры Украины. В результате удара большая часть регионов страны осталась без электричества (это произошло из-за нанесенный ударов по украинским электростанциям).

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 24 ноября 2022 года в ходе заседания Совета безопасности Организации объединенных наций публично заявил о том, что удары по украинской энергетической инфраструктуре наносятся в ответ на масштабное "накачивание" Киева различными вооружениями со стороны Запада. При этом Небензе уточнил, что в случае продолжения западных поставок оружия украинским боевиков Россия оставляет за собой полное легитимное право и дальше наносить такие же удары по территории Украины.