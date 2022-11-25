В Москве на Солнечногороской улице произошла стрельба, ранен один человек

В результате ЧП пострадал один человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один человек пострадал в результате стрельбы на севере Москвы, предполагаемый стрелок задержан. Информацию о случившемся уже официально подтвердил в пресс-службе Главного управления министерства внутренних дел России по Москве.

В столичной полиции поясняют, что инцидент произошел вечером 24 ноября 2022 года. В один из отделов МВД РФ на севере Москвы поступило сообщение о стрельбе на Солнечногорской улице.

"Предварительно установлено, что злоумышленник несколько раз выстрелил в мужчину из травматического пистолета, причинив ему телесные повреждения, после чего скрылся", - отмечают в силовом ведомстве. Пострадавший в настоящее время находится в одном из московских медучреждений, уточняет информагентство РИА Новости.

В итоге московским полицейским удалось оперативно задержать мужчину, который устроил стрельбу из травматики на Солнечногорской улице столицы. В настоящее время задержанного допрашивают правоохранители, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.