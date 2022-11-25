Виктор Орбан раскрыл сроки одобрения Венгрией решения о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО Фото: REUTERS

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что парламент его страны обсудит вопрос о ратификации договора о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО лишь в 2023 году. По словам лидера Венгрии, до конца текущего года депутаты парламента страны рассматривать данную тему совершенно точно не станут.

Венгерский премьер Орбан пообещал одобрить вступление в НАТО Швеции и Финляндии в начале 2023 года.

"Венгрия поддерживает членство Финляндии и Швеции в НАТО и внесет этот вопрос в повестку дня первой сессии парламента в следующем году", - сказал Орбан на пресс-конференции после встречи глав правительств стран Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Чехия и Словакия) в словацком городе Кошице, слова венгерского премьера цитирует информагентство MTI.

При этом, как отмечают западные военные эксперты и аналитики, важным моментом является и то, что до сих пор свое официально согласие на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс пока так и не дала Турция. Неофициальные источники агентства Bloomberg в Анкаре утверждают, что турецкие власти не собираются завершать все формальности по одобрению вхождения Швеции и Финляндии в НАТО как минимум в ближайшие два месяца. Таким образом, уже можно с уверенность говорить о том, что новых членов в альянсе до конца 2022 года точно не появится.