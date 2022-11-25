CCTV: встреча Макрона с бизнесом ЕС оказалась сигналом для США

Эммануэль Макрон послал сигнал США на встрече с европейскими бизнесменами Фото: REUTERS

Недавняя большая публичная встреча президента Франции Эммануэля Макрона с европейским бизнесом послужила сигналом для США о том, что Европа по-настоящему стала защищать свои интересы и не хочет быть полностью зависимой лишь от воли Вашингтона. Об этом сообщается в материале интернет-портала CCTV.

«Европейские страны пытаются избавиться от своей привычки «плясать под дудку США» и ищут пути к стратегической автономии. Банкет в Елисейском дворце был чётким сигналом», — отмечает автор статьи, акцентируя внимание на том, что Макрон, проведя данную встречу и сделав на ней ряд важных заявлений, по сути, выступал не столько от своего лица. но и от имени всего Европейского союза в целом.

На встрече с представителями бизнеса Макрон четко дал понять руководителям и собственникам крупных компаний, что, по его мнению, ЕС должен являться самостоятельным уверенным экономическим игроком. Он также намекнул на то, что Евросоюз должен отстаивать свой экономический суверенитет даже в диалоге со своими близкими партнерами из США.