ДОМ.РФ продает 33 га земли возле Внуково

Фото: ДОМ.РФ

ДОМ.РФ выставил на торги земельный участок площадью более 33 га в 10 км от аэропорта Внуково. Расположение и разрешенные виды использования позволяют потенциальному инвестору построить здесь складские помещения или запустить производство.

Заявку на участие в торгах можно подать до 19 декабря, сам аукцион состоится 23 декабря. Начальная цена лота составляет почти 373 млн рублей.

Участок находится в поселке Первомайское, неподалеку от деревень Кривошеино и Марфино и относится к категории «земли населённых пунктов». Помимо складов, среди основных видов разрешённого использования также: лёгкая, пищевая и строительная промышленность, объекты торговли и культурно-досуговый деятельности.

Неподалеку лесной массив, р. Незнайка и дачные участки. Есть подъезды по асфальтированным и грунтовым дорогам. В двух километрах – выезд на Киевское шоссе, до МКАД – 27 км.

— В нашем портфеле есть различные лоты – не только под строительство жилья, но и под создание коммерческих, сервисных и иных объектов, — пояснил директор подразделения «Реализация федерального имущества» ДОМ.РФ Николай Сарокваша. — Мы в своей работе всегда ориентируемся на потребности будущих владельцев неиспользуемой федеральной собственности и предлагаем к продаже участки и объекты, которые позволяют бизнесу развиваться.

ДОМ.РФ с 2008 года является агентом Российской Федерации по вовлечению в оборот неиспользуемых федеральных земельных участков и объектов. Информацию о предстоящих торгах можно найти в разделе «Список торгов земли и объектов» на сайте госкорпорации.